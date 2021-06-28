Стали известны соперники женской сборной России по регби-7 на Олимпиаде в Токио

Определились соперники женской национальной сборной по регби-7 на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Россиянки попали в группу А и встретятся со сборными Новой Зеландии, Великобритании и Кении.

В группе В сыграют Канада, Франция, Фиджи и Бразилия. В группе С — Австралия, США, Китай и Япония.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Женский турнир по регби-7 состоится с 29 по 31 июля.