Регбистка сборной России Данилова посетила приют для собак
18:35
Игрок женской сборной России по регби-7 Яна Данилова посетила приют для собак.
25-летняя спортсменка опубликовала в сторис Instagram видео, как радостные животные облепили ее со всех сторон при встрече.
26 июня женская сборная России обыграла команду Шотландии (22:5) во 2-м туре чемпионата Европы по регби-7, став победителем чемпионата Европы.
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