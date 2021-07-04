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Регбистка сборной России Данилова посетила приют для собак

18:35
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Игрок женской сборной России по регби-7 Яна Данилова посетила приют для собак.

25-летняя спортсменка опубликовала в сторис Instagram видео, как радостные животные облепили ее со всех сторон при встрече.

26 июня женская сборная России обыграла команду Шотландии (22:5) во 2-м туре чемпионата Европы по регби-7, став победителем чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQ5yOWVAA8m/

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