Сборная России стала третьей на чемпионате Европы по регби-7
20:03
Мужская сборная России по регби-7 завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.
По итогам турнира, который проходил в два этапа, россияне набрали 30 очков. На первом этапе в Лиссабоне россияне заняли третье место, записав в актив 16 очков.
Победителем турнира досрочно стала сборная Испании, эта победа стала первой в истории команды на европейском первенстве.
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