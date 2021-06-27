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Сборная России стала третьей на чемпионате Европы по регби-7

20:03
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Мужская сборная России по регби-7 завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.

По итогам турнира, который проходил в два этапа, россияне набрали 30 очков. На первом этапе в Лиссабоне россияне заняли третье место, записав в актив 16 очков.

Победителем турнира досрочно стала сборная Испании, эта победа стала первой в истории команды на европейском первенстве.

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