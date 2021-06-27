Сборная России стала третьей на чемпионате Европы по регби-7

Мужская сборная России по регби-7 завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.

По итогам турнира, который проходил в два этапа, россияне набрали 30 очков. На первом этапе в Лиссабоне россияне заняли третье место, записав в актив 16 очков.

Мужская сборная России — бронзовый призёр чемпионата Европы по регби-7! ? pic.twitter.com/vhw7BqB1PN — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) June 27, 2021

Победителем турнира досрочно стала сборная Испании, эта победа стала первой в истории команды на европейском первенстве.