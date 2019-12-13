Россия подаст заявку на проведение Кубка мира-2027, несмотря на решение ВАДА

Россия подаст заявку на проведение Кубка мира по регби в 2027 году, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя высшего совета ФРР Игоря Артемьева. Ранее ВАДА наложило на Россию ряд санкций в связи с манипуляциями базы данных московской антидопинговой лаборатории, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров.

— По поводу заявки на Кубок мира, мы надеемся на то, что [решение WADA] не скажется. Но решение может быть принято любое, — сказал Артемьев. — У нас есть конкуренты, три заявки уже поданы. Наша задача подать как можно раньше предварительную заявку, мы это сделаем.