Российская регбистка, шестикратная чемпионка Европы Байзат Хамидова в интервью «СЭ» поделилась своим мнением о взаимоотношениях мужчин и женщин, в том числе на Кавказе, а также о феминизме.

— Не могу не спросить про феминизм — для кого-то важнее женственность девушек, кому-то важнее равноправие, может, даже мужественность. Вы как относитесь к этой моде?

— Параллельно. Я к нему не отношусь. Это зависит от людей. Муж и жена сами решат в отношениях, как им взаимодействовать. На Кавказе мужик — главный, с этим не поспоришь. Меня это не цепляет, у меня нет желания побежать доказывать обратное. Хочется просто жить своей жизнью. Но они вполне могут найти с женщиной компромисс, у нее также есть все права. В моем понимании. Это же не дает права мужу бить или заставлять что-то делать. Права у всех одинаковые. Да, есть девушки, которые сидят дома, в более традиционных семьях. Но тут надо разбираться — может, ей комфортно дома сидеть и она довольна?

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