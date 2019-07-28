Кубок командующего Черноморским флотом по регби-7. Промо Высшего училища ВДВ

1-2 августа в Крыму на стадионе "Севастополь" пройдет Кубок командующего Черноморским флотом по регби-7. В нем примут участие восемь команд, представляющих все флота России, а также команда Рязанского гвардейского высшего военно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова.

Сегодня "СЭ" и организаторы турнира регби-клуб ЦСКА Москва представят ряд промо-роликов будущего яркого турнира.

Василий Филиппович Маргелов, имя которого носит Рязанское гвардейское высшее военно-десантное командное училище, говорил, что регби – это спорт десантников. Сборная команда ВДВ принимает вызов и отправляется на Кубок командующего Черноморским флотом в Севастополь.

Организаторы ждут зрителей и журналистов на финальной части турнира 2 августа с 17.00 на стадионе "Севастополь" по адресу улица Брестская, 21. Болельщиков ждет приз – УАЗ Хантер – самому счастливому болельщику!