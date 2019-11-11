Капитан сборной России Артемьев перешел в ЦСКА
18:47
Капитан сборной России и «Красного Яра» Василий Артемьев перешел в ЦСКА, сообщает официальный сайт красноярского клуба.
Артемьев выступал за «Красный Яр» шесть лет, в этом сезоне контракт 32-летнего защитника клуб не стал продлевать.
В составе «Красного Яра» Артемьев стал чемпионом России, а также трижды становился обладателем Кубка страны.
Дополнительная информация
http://www.yar-rugby.ru/news/vasiliy-artemyev-v-tsska-krasnyy-yar-blagodarit-za-plodotvornuyu-rabotu.htm
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