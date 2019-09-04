Федерация регби России заключила партнерский контракт с букмекерской компанией «Лига ставок». Соглашение направлено на развитие и популяризацию регби в России. В рамках партнерского контракта «Лига Ставок» в ближайшие 5 лет будет генеральным партнером федерации и будет оказывать всестороннюю поддержку российскому регби.

— Сегодня исторический день, потому что Федерация регби в своем новом облике получила достойного стратегического партнера для развития, — сказал генеральный директор, председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин. — Я безумно благодарен «Лиге ставок». Мы уже сделали несколько совместных проектов. И надеюсь, что это партнерство будет развиваться, мы найдем много новых точек для соприкосновения.

— Для компании «Лига ставок» большая честь стать генеральным партнером федерации регби. И мы уверены, что Кубок мира, который пройдет в сентябре, даст большой подъем этому виду спорта в России. И я надеюсь, что регби будет славиться делами, а не словами, — отметил президент букмекерской компании «Лига ставок» Юрий Красовский. (Петр Григоренко)