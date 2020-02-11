Деньги с продажи билетов на матч чемпионата Европы будут переданы для лечения девочки

Средства, вырученные от продажи билетов на матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии, пойдут на благотворительные цели, информирует пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

Встреча Россия — Португалия пройдет в Калининграде 22 февраля.

— Все деньги с продажи билетов на матч Россия — Португалия будут переданы на лечение маленькой девочке Милане, — отмечается в сообщении. — Малышке очень нужен дорогостоящий препарат, и вместе мы сможем помочь Милане.

Ранее сообщалось, что в Калининграде собирают деньги на покупку самого дорогого в мире лекарства для девочки Миланы. У нее спинальная мышечная атрофия. Препарат стоит 2 миллиона долларов. Его необходимо получить до того, как ей исполнится два года.