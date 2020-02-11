Деньги с продажи билетов на матч чемпионата Европы будут переданы для лечения девочки
Средства, вырученные от продажи билетов на матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии, пойдут на благотворительные цели, информирует пресс-служба Федерации регби России (ФРР).
Встреча Россия — Португалия пройдет в Калининграде 22 февраля.
— Все деньги с продажи билетов на матч Россия — Португалия будут переданы на лечение маленькой девочке Милане, — отмечается в сообщении. — Малышке очень нужен дорогостоящий препарат, и вместе мы сможем помочь Милане.
Ранее сообщалось, что в Калининграде собирают деньги на покупку самого дорогого в мире лекарства для девочки Миланы. У нее спинальная мышечная атрофия. Препарат стоит 2 миллиона долларов. Его необходимо получить до того, как ей исполнится два года.
Все деньги с продажи билетов матча Россия — Португалия, который состоится 22 февраля, будут переданы на лечение маленькой девочке Милане ??— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) February 11, 2020
Малышке очень нужен дорогостоящий препарат, и вместе мы сможем помочь Милане!
Билеты на матч: https://t.co/2RX2HFDgXN pic.twitter.com/vV7FA0k0sl