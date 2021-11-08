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Андрей Кузин покинул пост главного тренера женской сборной России по регби-7

20:33
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Андрей Кузин покинул пост главного тренера женской сборной России по регби-7. Временно исполняющим обязанности назначен Александр Алексеенко, сообщает сайт Федерации регби России.

Кузин возглавлял команду, которая в нынешнем году дебютировала на Олимпийских играх и вышла на турнире в Токио в четвертьфинал. Специалист прекратил работу с национальной командой по личному заявлению.

Окончательное решение по кандидатуре на пост главного тренера женской сборной России по регби-7 примет высший совет федерации.

Дополнительная информация:

https://rugby.ru/news/andrey-kuzin-pokinul-post-glavnogo-trenera-zhenskoy-sbornoy-rossii-po-regbi-7-vremenno-ispolnyayushch/

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Иван Шитик все материалы автора
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