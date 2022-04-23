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«Это заряжает на новые свершения». Сестры Аверины и Лала Крамаренко — о фестивале «Алина»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дина и Арина Аверины (в синем).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Лала Крамаренко.
Фото Кристина Кормилицина, Известия
Лала Крамаренко.
Фото Кристина Кормилицина, Известия
Дина и Арина Аверины.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Впечатления лидеров сборной России по художественной гимнастике от участия в традиционном проекте Благотворительного фонда Алины Кабаевой.

В субботу на московской «ВТБ Арене» состоялся традиционный фестиваль «Алина», телеверсия которого намечена к показу 8 мая в 11.00. Этот проект олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой объединяет выступления известных спортсменов, музыкантов и танцоров. В этом году участницами шоу стали многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины, а также лидер сборной России Лала Крамаренко. Перед началом выступлений гимнастки рассказали об идеях своих новых номеров, поставленных специально для фестиваля «Алина».

Дина и Арина Аверины. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дина и Арина Аверины.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Когда начинается песня, мурашки по коже»

Дина и Арина — многолетние лидеры мировой художественной гимнастики. Перед началом фестиваля они говорили о своем номере «Молитва» и эмоциях, вызванных тематикой гала-вечера — подвига нашего народа в Великой Отечественной войне.

Дина: — Фестиваль посвящен Дню Победы, все пропускаешь через себя, это очень трогает. Наш номер называется «Молитва». Когда начинается песня, мурашки бегут по коже.

Арина: — Очень важно это прочувствовать. Но когда происходит — становится еще сложнее, хочется плакать.

— Как вам новые правила, с инициативой внедрения которых выступает главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова?

Дина: — То, о чем говорит Ирина Александровна, — увеличение трудности тела, нужно делать больше элементов. Некоторые похожи на те, которые действовали во времена, когда соревновалась Алина Кабаева. Увы, чтобы что-то по-настоящему пробовать, должно быть идеальное здоровье. Сейчас мы им занимаемся, поэтому пока не экспериментируем.

— Будете участвовать в ближайшее время в официальных соревнованиях?

Арина: — Планов пока нет. Скажем одно: сразу после фестиваля выступать не будем, за исключением разных шоу. Сейчас нас пригласил в своей проект Алексей Немов, с ним обсуждали этот вопрос. Будем давать мастер-классы — пока так.

Лала Крамаренко. Фото Кристина Кормилицина, Известия
Лала Крамаренко.
Кристина Кормилицина, Фото Известия

«Фестиваль стимулирует юных гимнасток добиваться того, чего они хотят»

Прямо перед тем как Лала дала комментарии СМИ, ее окружила толпа девочек-«художниц» — Крамаренко становится все более популярной.

— В таком номере, как на фестивале, я участвую впервые — это что-то новое, яркое и красочное. Эмоции непередаваемые — там выступает и Алексей Немов, он легенда, — рассказала Лала. — Еще в 2015 году я впервые выступала на фестивале «Алина», тогда у него была схожая тематика. Мы, юниорская сборной, показывали совместный номер. В этом году много общего с тем мероприятием.

— Вы сейчас уже чувствуете себя полноценной звездой?

— Нет, я так не считаю (смеется). На самом деле мой путь нелегок. Маленькой мне было безумно приятно выступать рядом со своими кумирами. Думаю, юных гимнасток нынешний фестиваль станет стимулировать тренироваться, выступать и добиваться того, чего они хотят. Ко мне часто подходят, фотографируются, обнимают — это заряжает на новые свершения.

— От тренировочного процесса постановка номера не отвлекала?

— На занятиях у нас идет отработка элементов, здесь мы выходим и показываем то, что умеем. В целом номер ставили без меня — я все готовила отдельно. Для моего выхода выделили специальные пространство и время.

Арина Аверина
Дина Аверина
Лала Крамаренко
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