«Это заряжает на новые свершения». Сестры Аверины и Лала Крамаренко — о фестивале «Алина»

Впечатления лидеров сборной России по художественной гимнастике от участия в традиционном проекте Благотворительного фонда Алины Кабаевой.

В субботу на московской «ВТБ Арене» состоялся традиционный фестиваль «Алина», телеверсия которого намечена к показу 8 мая в 11.00. Этот проект олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой объединяет выступления известных спортсменов, музыкантов и танцоров. В этом году участницами шоу стали многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины, а также лидер сборной России Лала Крамаренко. Перед началом выступлений гимнастки рассказали об идеях своих новых номеров, поставленных специально для фестиваля «Алина».

Дина и Арина Аверины. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Когда начинается песня, мурашки по коже»

Дина и Арина — многолетние лидеры мировой художественной гимнастики. Перед началом фестиваля они говорили о своем номере «Молитва» и эмоциях, вызванных тематикой гала-вечера — подвига нашего народа в Великой Отечественной войне.

Дина: — Фестиваль посвящен Дню Победы, все пропускаешь через себя, это очень трогает. Наш номер называется «Молитва». Когда начинается песня, мурашки бегут по коже.

Арина: — Очень важно это прочувствовать. Но когда происходит — становится еще сложнее, хочется плакать.

— Как вам новые правила, с инициативой внедрения которых выступает главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова?

Дина: — То, о чем говорит Ирина Александровна, — увеличение трудности тела, нужно делать больше элементов. Некоторые похожи на те, которые действовали во времена, когда соревновалась Алина Кабаева. Увы, чтобы что-то по-настоящему пробовать, должно быть идеальное здоровье. Сейчас мы им занимаемся, поэтому пока не экспериментируем.

— Будете участвовать в ближайшее время в официальных соревнованиях?

Арина: — Планов пока нет. Скажем одно: сразу после фестиваля выступать не будем, за исключением разных шоу. Сейчас нас пригласил в своей проект Алексей Немов, с ним обсуждали этот вопрос. Будем давать мастер-классы — пока так.

Лала Крамаренко. Кристина Кормилицина, Фото Известия

«Фестиваль стимулирует юных гимнасток добиваться того, чего они хотят»

Прямо перед тем как Лала дала комментарии СМИ, ее окружила толпа девочек-«художниц» — Крамаренко становится все более популярной.

— В таком номере, как на фестивале, я участвую впервые — это что-то новое, яркое и красочное. Эмоции непередаваемые — там выступает и Алексей Немов, он легенда, — рассказала Лала. — Еще в 2015 году я впервые выступала на фестивале «Алина», тогда у него была схожая тематика. Мы, юниорская сборной, показывали совместный номер. В этом году много общего с тем мероприятием.

— Вы сейчас уже чувствуете себя полноценной звездой?

— Нет, я так не считаю (смеется). На самом деле мой путь нелегок. Маленькой мне было безумно приятно выступать рядом со своими кумирами. Думаю, юных гимнасток нынешний фестиваль станет стимулировать тренироваться, выступать и добиваться того, чего они хотят. Ко мне часто подходят, фотографируются, обнимают — это заряжает на новые свершения.

— От тренировочного процесса постановка номера не отвлекала?

— На занятиях у нас идет отработка элементов, здесь мы выходим и показываем то, что умеем. В целом номер ставили без меня — я все готовила отдельно. Для моего выхода выделили специальные пространство и время.