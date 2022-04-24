Фестиваль «Алина»: история, которую надо помнить

В субботу в Москве состоялся грандиозный праздник художественной гимнастики, посвященный Великой Отечественной войне.

Фестиваль художественной гимнастики «Алина» проводится с 2009 года, и на сегодня это гораздо больше, чем просто спектакль с участием детей и профессиональных спортсменов. В субботу, 23 апреля, публике было представлено настоящее произведение искусства в исполнении «художниц», дзюдоистов, спортивных гимнастов, акробатов и представителей других видов спорта. Москва увидела просто феноменальное гала-шоу, главной темой которого стал подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Телевизионная версия фестиваля, который организует Благотворительный фонд Алины Кабаевой, запланирована к показу накануне Дня Победы — 8 мая в 11.00.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева (в центре) с участниками и организаторами фестиваля. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Крамаренко и сестры Аверины

В ходе представления на «ВТБ Арене» зрители увидели трогательную историю ветерана войны Валентина Иосифовича. Он приходит в школу, где когда-то учился, вспоминает, как сам сидел за партой, как вместе с одноклассниками проводил выпускной и как затем началась Великая Отечественная. Герой читает письма с фронта от своих друзей.

За два часа на гимнастическом ковре «художницы», акробаты, музыканты и танцоры напомнили об основных событиях военных лет. Вот пионеры и комсомольцы учатся, не подозревая, что их ждет. Они смеются и мечтают, но их планам не суждено сбыться. Уже на следующий день выпускников призовут на фронт. Далее — грустное прощание на вокзалах, когда девушки провожают своих парней, не зная, увидят ли их еще когда-то.

Лала Крамаренко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не забыт и трудовой подвиг в тылу. На эту тему представила очень эмоционально сильный номер лидер сборной России Лала Крамаренко. Гимнастка прекрасно сыграла свою роль вместе со спортивными гимнастами и под громкую музыку, вибрация которой позволяла еще глубже прочувствовать весь нерв.

Еще две звезды нашего спорта сестры Аверины показали номер «Молитва». Знаменитые близняшки знакомы всем любителям спорта. Но Дине и Арине удалось очень органично вжиться в свои образы и не перетягивать внимание публики исключительно на себя. За счет артистизма и хореографической базы сестры прекрасно воплотили музыку и задумку режиссера в настоящую маленькую жизнь. Участие в шоу таких талантов — большой успех организаторов, который способствует раскрытию главной мысли представления.

Дина и Арина Аверины. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Единство гимнастики, дзюдо и тенниса

Состав фестиваля действительно был звездный — в спектакле также выступали чемпионка Юношеских Олимпийских игр Дарья Трубникова, член сборной России Дария Сергаева и чемпионка страны Анастасия Гузенкова. Но на сцену выходили не только профессиональные спортсмены. Юные, начинающие «художницы», дзюдоисты, теннисисты и гимнасты были неотъемлемой частью праздника, создавая уникальную атмосферу тепла и доброты. И это хорошо — идея ведь не в том, чтобы показать индивидуальное мастерство гимнасток, а в том, чтобы воплотить множество уникальных номеров в единую историю. А художественная гимнастика, хоть и была центральным видом, органично соседствовала со спортивной гимнастикой, дзюдо, теннисом и акробатикой. Это была командная работа во всех смыслах.

Художественная гимнастика соседствовала со спортивной гимнастикой, дзюдо, теннисом и акробатикой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Блокада Ленинграда, расставания с родными и военные лишения — Валентин Иосифович рассказал школьникам о войне, нашем народе и его подвигах. А в конце, выйдя из класса, посмотрел на доску памяти в школьном коридоре, где висели фотографии его друзей и одноклассников. Секунду спустя на экране появились изображения людей, не вернувшихся с войны. Зал встал.

В финале все участники шоу вышли на сцену под знаменитую песню Льва Лещенко «День Победы» и овации трибун. «Не забыть» — главная мысль фестиваля, в который было вложено столько организационных и творческих сил, а главное — души. Весь масштаб проявился в концовке, когда все участники стояли на ковре. Казалось, что это не несколько десятков человек, а буквально вся наша страна. Родина, ради которой воевали и совершали свои подвиги герои Великой Отечественной.