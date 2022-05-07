Винер-Усманова сообщила о проведении Всероссийских соревнований по художественной гимнастике

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотая лента» с участием иностранных спортсменок пройдут 11 мая. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

В связи с событиями на Украине Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

«У нас без конца идут соревнования, десятого числа приезжают девочки из азиатских стран, до этого у них был чемпионат Азии, — цитирует ТАСС Винер-Усманову. — Приедет очень много зарубежных гимнасток, будут выступать наши, это будет 11-го числа».

«В конце мая у нас тоже будут соревнования, уже для предюниоров, для малышей, и туда приедут много иностранцев. И будет петь «Хор Турецкого» — это будет благотворительный концерт, он будет посвящен Дню защиты детей», — добавила она.

В субботу, 7 мая, в Москве проходит благотворительный гала-концерт с участием сборной России по художественной гимнастике.