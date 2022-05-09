Ирине Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс запретил въезд в страну президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер-Усмановой. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Twitter министра.

Также въезд в Латвию был запрещен Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру и Евгени. Петросяну.

«На основании закона об иммиграции я принял решение о включении граждан РФ Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирины Винер-Усмановой в список лиц, нежелательных в Латвийской Республике, установив бессрочный запрет на въезд в страну», — написал Ринкевичс.