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Сегодня, 15:33

Ирине Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ирина Винер-Усманова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс запретил въезд в страну президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер-Усмановой. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Twitter министра.

Также въезд в Латвию был запрещен Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру и Евгени. Петросяну.

«На основании закона об иммиграции я принял решение о включении граждан РФ Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирины Винер-Усмановой в список лиц, нежелательных в Латвийской Республике, установив бессрочный запрет на въезд в страну», — написал Ринкевичс.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220509/viner-1787651191.html
Ирина Винер-Усманова
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