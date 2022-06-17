Винер-Усманова рассказала о сотрудничестве с китайскими гимнастками

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о сотрудничестве с китайскими гимнастками.

«600 мероприятий, соревнований у нас запланировано в этом году. Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречались, договорились о поддержке во многих областях, в частности в спорте. Наша задача — как можно ближе соединиться с Китаем, потому что это сильнейшая держава и в спорте. В художественной гимнастике они тоже очень сильные, немного пока не хватает души, но мы обязательно будем работать вместе, мы будем у них учиться, они — у нас», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

26 февраля Международная федерация гимнастики сообщила, что российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе. Позже организация запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.