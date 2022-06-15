Дина и Арина Аверины примут участие во Всероссийской Гимнастраде

С 15 по 19 июня в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой (ул. Лужники, д. 24, стр. 24) пройдет финальный этап Всероссийской Гимнастрады «Здоровые дети — здоровая Россия».

Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Серебряный призер Игр XXXII Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина и многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина проведут в рамках Гимнастрады мастер-класс (18 июня) и выступят на торжественном гала-концерте (19 июня).

Всероссийская Гимнастрада проходит в два этапа. На I этапе участники на выбор соревновались во всероссийском заочном формате или региональном очном. Финал (II этап) традиционно проводится в Москве.

Коллективы борются за медали в трех номинациях:

· общая гимнастика (показательные композиции команд — воспитанников клубов, образовательных и спортивных организаций, занимающихся по программам общефизической подготовки, гармоничного развития детей средствами гимнастики; программам раннего развития детей; программам начальной спортивной подготовки);

· гимнастические виды спорта (художественная гимнастика, спортивная гимнастика, эстетическая гимнастика, акробатика, спортивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте);

· танцевальный «марафон» (современные танцевальные направления — брейк данc, хип-хоп и др., спортивные танцы, народная и классическая хореография, восточные танцы).

В финале примут участие более 2000 участников из 100 коллективов 33 регионов России.

Соревнования пройдут 16 и 17 июня, мастер-класс Дины и Арины Авериных — 18 июня, церемония награждения и гала-концерт — 19 июня.

Общероссийский соревновательный марафон в формате Гимнастрады «Здоровые дети — здоровая Россия» был запущен Международной академией спорта Ирины Винер-Усмановой в 2020 году.