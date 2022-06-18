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Сегодня, 15:30

Дина и Арина Аверины пропустят международный турнир по художественной гимнастике в Испании

Виктория Кравченко
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Дина и Арина Аверины.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская гимнастка Арина Аверина рассказала, что они с сестрой Диной пропустят международный турнир в Испании, который пройдет с 30 июня по 3 июля.

«В Испании должен пройти международный турнир, но мы, к сожалению, туда уже не летим. Вместе с Ириной Александровной [Винер-Усмановой] и тренерами было принято решение, что мы его пропустим. Туда из России никто не полетит», — цитирует Аверину ТАСС.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказывала, что российские спортсменки приглашены на турнир в Испании.

Источник: https://tass.ru/sport/14964543
Арина Аверина
Дина Аверина
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