Винер планирует оспорить отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер намерена оспорить отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF).

«Мы, возможно, подадим апелляцию в дисциплинарный трибунал», — цитирует Винер ТАСС.

6 марта GEF сообщила о том, что Винер дисквалифицирована на два года от турниров под эгидой FIG.