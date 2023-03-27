Винер планирует оспорить отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер намерена оспорить отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF).
«Мы, возможно, подадим апелляцию в дисциплинарный трибунал», — цитирует Винер ТАСС.
6 марта GEF сообщила о том, что Винер дисквалифицирована на два года от турниров под эгидой FIG.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.
Источник: https://tass.ru/sport/17377071
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