Российская гимнастка Агафонова объявила о завершении карьеры

Российская гимнастка Софья Агафонова завершила спортивную карьеру.

«У каждой истории есть начало, рано или поздно которой приходит конец. Моя история подошла к концу, это только мое желание и решение. Я хочу сказать каждому человеку, который прошел со мной этот путь, огромное спасибо», — написала Агафонова в соцсетях.

17-летняя спортсменка входила в состав сборной России по художественной гимнастике. Агафонова является победительницей чемпионата России в командном зачете.