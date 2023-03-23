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Сегодня, 12:32

Российская гимнастка Агафонова объявила о завершении карьеры

Сергей Разин
корреспондент
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Российская гимнастка Софья Агафонова завершила спортивную карьеру.

«У каждой истории есть начало, рано или поздно которой приходит конец. Моя история подошла к концу, это только мое желание и решение. Я хочу сказать каждому человеку, который прошел со мной этот путь, огромное спасибо», — написала Агафонова в соцсетях.

17-летняя спортсменка входила в состав сборной России по художественной гимнастике. Агафонова является победительницей чемпионата России в командном зачете.

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