Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 11:20

Винер — о разрешении Германии на переход Симаковой: «Последнее слово за Олимпийским комитетом России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анастасия Симакова.
Фото Global Look Press

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о будущем гимнастки Анастасии Симаковой, которая приняла решение выступать за сборную Германии.

— В немецкой федерации гимнастики заявили, что разрешили Анастасии Симаковой выступать за их страну. Что вы об этом думаете?

— Я этого не знаю. У нас разрешения никто не спрашивал.

— Они сказали, что направили соответствующий запрос.

— Наша федерация гимнастики входит в состав Олимпийского комитета России, которым руководит Станислав Поздняков. Последнее слово за господином главой ОКР. Как решит Олимпийский комитет, как он даст рекомендации, так мы и будем решать данный вопрос.

Издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что двукратная чемпионка мира среди юниорок Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт.

18-летняя спортсменка выиграла две золотые медали в составе сборной России на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России 2020 года в упражнении с лентой.

Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
2
Читайте также
Махачев поедет драться в Австралию. Его соперник еще ни разу не проигрывал в UFC
Медведева быстро забыла Милохина. Она зажгла с новым партнером
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер: «Если даем одним выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований — это несправедливо»

Винер ответила на вопрос, пригодится ли Симакова сборной Германии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости