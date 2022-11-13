Винер — о разрешении Германии на переход Симаковой: «Последнее слово за Олимпийским комитетом России»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о будущем гимнастки Анастасии Симаковой, которая приняла решение выступать за сборную Германии.

— В немецкой федерации гимнастики заявили, что разрешили Анастасии Симаковой выступать за их страну. Что вы об этом думаете?

— Я этого не знаю. У нас разрешения никто не спрашивал.

— Они сказали, что направили соответствующий запрос.

— Наша федерация гимнастики входит в состав Олимпийского комитета России, которым руководит Станислав Поздняков. Последнее слово за господином главой ОКР. Как решит Олимпийский комитет, как он даст рекомендации, так мы и будем решать данный вопрос.

Издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что двукратная чемпионка мира среди юниорок Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт.

18-летняя спортсменка выиграла две золотые медали в составе сборной России на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России 2020 года в упражнении с лентой.