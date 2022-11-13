Винер: «Если даем одним выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований — это несправедливо»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась мнением о выступлении российских спортсменов за другие страны. Ранее появилась информация о том, что 18-летняя Анастасия Симакова выразила желание выступать за Германию.

«Я лично считаю безотносительно Симаковой, что мы даем возможность одним нашим спортсменам выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований — это несправедливо. Если россияне стартуют за другие сборные, то и спортсмены из сборных России тоже должны соревноваться. Тем более что на эту гимнастку потрачены огромные ресурсы — и моральные, и материальные.

Она не выступала уже целый год. У нее была травма, но это не имеет никакого значения. Если она вылечилась, слава богу, дай бог ей здоровья, и она может выходить на ковер, то она должна выступать на тех же условиях, что и российские гимнастки. А остальное решает Международная федерация вместе с нашим Олимпийским комитетом", — сказала Винер «СЭ».

7 ноября немецкое издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что двукратная чемпионка мира среди юниорок Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт.