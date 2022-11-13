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Сегодня, 11:30

Винер ответила на вопрос, пригодится ли Симакова сборной Германии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Ирина Винер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на вопрос о будущем Анастасии Симаковой — россиянки, которая переходит в сборную Германии.

— Как вы считаете, пригодится ли она в Германии?

— Она была очень сильно травмирована. Пригодится она или нет, я не знаю. Когда-то она была первой на юношеском чемпионате Европы — и в команде, и в личном зачете в отдельных видах. А девочка, которая на этом же чемпионате выступала за Германию, между прочим, тоже русская, по фамилии Варфоломеев, заняла тогда 15-е место. В этом году Варфоломеев стала второй на чемпионате мира. Вот такой уровень гимнастики сейчас в мире.

Если бы Анастасия была бы здорова, могла бы выступать очень здорово. Но она год не выступала и тренировалась не в полную силу. И вообще берегли мы ее очень сильно, чтобы у нее все прошло. Очень странно, если она сейчас сможет участвовать в соревнованиях. Но, быть может, немецкие врачи провели какое-то лечение, которое спасло ее спину. Этого я не знаю. Остальное решает руководство нашего Олимпийского комитета.

7 ноября немецкое издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что двукратная чемпионка мира среди юниорок Симакова три недели назад получила немецкий паспорт.

Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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