Ушки пальцами ног за головой и калачик в обратную сторону. Солдатова снова показала феноменальную растяжку

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала в Instagram видео, в котором показала, что даже занимаясь делами по дому, она не забывает о растяжке.

— Один день из жизни гимнастки или что делать,когда уже все дела сделаны переделаны? — подписала спортсменка видео.

Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования в мире отменены, а спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции. 21-летняя Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.