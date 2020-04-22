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Ушки пальцами ног за головой и калачик в обратную сторону. Солдатова снова показала феноменальную растяжку

15:56
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала в Instagram видео, в котором показала, что даже занимаясь делами по дому, она не забывает о растяжке.

— Один день из жизни гимнастки или что делать,когда уже все дела сделаны переделаны? — подписала спортсменка видео.

Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования в мире отменены, а спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции. 21-летняя Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

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