В Госдуме связали снятие сборной Болгарии с ЧМ по художественной гимнастике с судейскими ошибками на ОИ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» снятие сборной Болгарии по художественной гимнастике с групповых упражнений на чемпионате мира.

«После того как наши спортсменки заявили, что будут участвовать в ЧМ, болгарские гимнастки поняли, что им там нечего ловить. Они понимают, что сейчас судейские махинации не пролезут. Проигрывать они не готовы. Если бы они проиграли, то поднялась бы волна негодования. Это было бы доказательством судейской ошибки. Тогда бы наша федерация требовала аргументов и отстаивала олимпийские награды. У судей второй фокус такой не пройдет. Это будет говорить об их некомпетентности. Не думаю, что на ЧМ повторится история Олимпиады», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Напомним, что на летних Олимпийских играх в Токио Болгария выиграла золото в групповых упражнениях, опередив Россию.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Ранее сборная Израиля и олимпийская чемпионка в многоборье Линой Ашрам также отказались от участия в турнире.