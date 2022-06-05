Дина Аверина заявила, что не хочет работать тренером, несмотря на любовь к детям

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о своих впечатлениях от мастер-класса по художественной гимнастике для детей Казани.

«Мне нравится проводить мастер-классы, работать с детьми, но вот полноценная тренерская карьера — наверное не мое. Не хочу. Я в целом всегда говорила, лет семь-восемь в любом интервью, наверное, что не хочу быть тренером. И ничего не изменилось, также пока не хочется», — сказала Дина.

«Нет ничего невозможного» — это наша главная цитата, жизненное кредо на протяжении всей карьеры. Поэтому так назвали и мастер-класс. Мы далеко не первый раз даем мастер-классы, но сначала мы давали их только в Москве и Питере. А вот потом начали выезжать по разным городам и это уже совсем другие эмоции. Видим, как тут девочки нас тут очень долго ждали и нам приятно дарить радость детям. Я когда проходила мимо, слышала от девочек неужели это и правда Дина и Арина настоящие? Неужели я их вживую увижу? Это очень приятно.

Дети хорошие очень и даже нам самим есть немного чему у них поучиться. А так, конечно, скорее они пока у нас учатся, специально для этого мы и проводим мастер-класс, делимся, так сказать, секретами своими, как сделать правильно те или иные элементы, чтобы все получилось. А они впитывают как губка", — сказала Арина.

Отметим, что недавно Дина и Арина Аверины выступили на турнире в Дубае, где уступили гимнасткам из Беларуси.