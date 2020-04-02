Олимпийской чемпионке Канаевой исполнилось 30 лет
08:54
Сегодня, 2 апреля, двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой исполнилось 30 лет. Она завершила карьеру в 2012 году.
Канаева является семнадцатикратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы в отдельных видах многоборья. Спортсменка стала первой в истории, кто завоевал два золота Олимпиад в индивидуальном многоборье — в 2008 и 2012 годах.
В настоящее время является тренером гимнастки Элеоноры Романовой, переехавшей в 2016 году с Украины в Россию