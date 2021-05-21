«Мисс Вселенная». Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в белом купальнике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram опубликовала новую фотографию.

25-летняя спортсменка выложила снимок, на котором она позирует в белом купальнике, подчеркивающем ее загар и стройные ноги.

«Мисс Вселенная», — написал один из подписчиков в комментариях к фотографии.