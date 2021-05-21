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«Мисс Вселенная». Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в белом купальнике

14:40
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram опубликовала новую фотографию.

25-летняя спортсменка выложила снимок, на котором она позирует в белом купальнике, подчеркивающем ее загар и стройные ноги.

Публикация от Karolina (@karolisha.s)

«Мисс Вселенная», — написал один из подписчиков в комментариях к фотографии.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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