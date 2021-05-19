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«Божественная красота». Бойкова привела подписчиков в восторг своим снимком на Мальдивах

21:45
Александра Бойкова. Фото Instagram
Александра Бойкова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Александра Бойкова опубликовала новую фотографию в Instagram. Она снялась на фоне заката на Мальдивах.

«Просто еще один прекрасный закат в раю», — написала спортсменка.

Подписчики оставили много комментариев, в которых выразили свое восхищение.

iori._.sizuku: «Ты словно ангел в сиянии солнца»)

kingdom_fk: «Какая же красота».

tuktilars: «Шикарная Саша с шикарной коллекцией купальников. Этот — однозначно лучший».

ksenia_kochik: «Богиня!»

ladygina729: «Купальник залипательный»

halasz_istvan_:"Ты прекрасна"

gorchakova6215: «Шикарно!»

elenazheba: «Прекрасная нимфа»

leilakultanova: «Саша, поделись, каково это быть самой красивой девушкой на земле?»

blue.eyes1986: «Сашенька, покорила»

19-летняя Александра Бойкова выступает в парном катании с Дмитрием Козловским. В ее активе победа на чемпионате Европы, бронзовые медали чемпионатов мира и Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPDs236pPnc/

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