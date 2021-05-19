«Божественная красота». Бойкова привела подписчиков в восторг своим снимком на Мальдивах
Российская фигуристка Александра Бойкова опубликовала новую фотографию в Instagram. Она снялась на фоне заката на Мальдивах.
«Просто еще один прекрасный закат в раю», — написала спортсменка.
Подписчики оставили много комментариев, в которых выразили свое восхищение.
iori._.sizuku: «Ты словно ангел в сиянии солнца»)
kingdom_fk: «Какая же красота».
tuktilars: «Шикарная Саша с шикарной коллекцией купальников. Этот — однозначно лучший».
ksenia_kochik: «Богиня!»
ladygina729: «Купальник залипательный»
halasz_istvan_:"Ты прекрасна"
gorchakova6215: «Шикарно!»
elenazheba: «Прекрасная нимфа»
leilakultanova: «Саша, поделись, каково это быть самой красивой девушкой на земле?»
blue.eyes1986: «Сашенька, покорила»
19-летняя Александра Бойкова выступает в парном катании с Дмитрием Козловским. В ее активе победа на чемпионате Европы, бронзовые медали чемпионатов мира и Европы.
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