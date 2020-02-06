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Источник: трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой

12:25
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Трехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова пыталась покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.

Ее госпитализировали в психосоматическое отделение института им. Склифосовского с порезами на левой руке. Из-за тяжелого состояния врачи запрещают ее опрашивать, во время вызова она находилась в агрессивно-возбужденном состоянии.

21-летняя Солдатова является трехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль, еще четыре раза становилась серебряным призером европейских первенств.

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