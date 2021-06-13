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Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата Европы

10:38
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Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

Спортсменка первенствовала в упражнении с обручем, набрав 28,350 балла.

Второе место заняла Линой Ашрам из Израиля (27,850), третьей стала белоруска Анастасия Салос (27,650).

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