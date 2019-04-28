Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с булавами на заключительном этапе Кубка мира в Баку. Она показала результат 22,500 балла.

Второй стала еще одна россиянка Арина Аверина (22,300 балла), тройку замкнула украинка Влада Никольченко (21,400 балла).

В упражнениях с лентой Дина Аверина взяла бронзу, набрав 20,250 балла. Арина Аверина завоевала серебро (20,600 балла), золото - представительница Белоруссии Анастасия Салос (20,650).

Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира. Также в ее активе две серебряные