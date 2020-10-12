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Дина Аверина выиграла Кубок России в многоборье

17:24

Дина Аверина стала победительницей индивидуального многоборья на Кубке России в Москве. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой она показала результат 104,10 балла.

Второе место заняла ее сестра Арина Аверина — 102,65 балла. Тройку замкнула Мария Победушкина (97,45).

В рамках Кубка России также прошла матчевая встреча сборных России и Белоруссии. Сестры Аверины заняли в ее зачете также первое и второе место, третьей стала белоруска Анастасия Салос — 98,45 балла.

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