Дина Аверина выиграла Кубок России в многоборье

Дина Аверина стала победительницей индивидуального многоборья на Кубке России в Москве. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой она показала результат 104,10 балла.

Второе место заняла ее сестра Арина Аверина — 102,65 балла. Тройку замкнула Мария Победушкина (97,45).

В рамках Кубка России также прошла матчевая встреча сборных России и Белоруссии. Сестры Аверины заняли в ее зачете также первое и второе место, третьей стала белоруска Анастасия Салос — 98,45 балла.