Дина Аверина: "Оценю свое выступление на "тройку"

Гимнастка Дина Аверина оценила свое выступление на Европейских играх в Минске. Россиянка выиграла три золотые медали.

Тем не менее, результатами довольна. Не впервые уступаю той же Линой Ашрам и трагедии из этого не делаю, - цитирует Аверину teamrussia.pro. - Предметы, которые мне давались вчера, сегодня подкачали. Мяч в многоборье отлично шел, получила самую высокую оценку, а в отдельных видах два раза его роняла. Соревнования получились очень динамичными, успевала лишь переодеться и вновь отправится на помост.