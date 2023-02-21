Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 14:13

Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины выступят под песни Филиппа Киркорова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) сообщили, что многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастики Арина и Дина Аверины выступят 4 марта на праздничном концерте народного артиста России Филиппа Киркорова.

«4 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится праздничный концерт Филиппа Киркорова, в котором примут участие звезды российской художественной гимнастики, включая Арину и Дину Авериных, а также Лалу Крамаренко», — приводит слова пресс-службы ВФХГ ТАСС.

4 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится праздничный концерт Филиппа Киркорова, в котором примут участие звезды российской художественной гимнастики, включая Арину и Дину Авериных, а также Лалу Крамаренко.

Источник: https://tass.ru/sport/17102483
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
5
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Переехавшая в Германию гимнастка Симакова выступит на чемпионате Италии за «Удинезе»
Новости
RSS RSS
Все новости