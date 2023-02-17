Переехавшая в Германию гимнастка Симакова выступит на чемпионате Италии за «Удинезе»

Гимнастка Анастасия Симакова, переехавшая в прошлом году из России в Германию, включена в заявку итальянского клуба «Удинезе», сообщает ТАСС.

Спортсменка будет участвовать в соревновании за медали в серии А1. Турнир пройдет 18 февраля.

В элитной серии А1 в сезоне-2023 выступят 12 команд. Первый этап соревнований пройдет с 18 по 19 февраля в Кунео, второй — с 5 по 6 марта в Анконе, третий — с 25 по 26 марта в Дезио. «Финал шести» серии А1 по художественной гимнастике с 29 по 30 апреля примет Турин.

18-летняя Симакова выступала на юниорском чемпионате мира в 2018 году, где в составе сборной России завоевала две золотые медали: в упражнениях со скакалкой и командном первенстве.