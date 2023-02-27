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Сегодня, 18:05

Трубникова рассказала о причине завершения спортивной карьеры

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Двукратная чемпионка Юношеских олимпийских игр, российская гимнастка Дарья Трубникова в интервью «СЭ» рассказала, почему завершила спортивную карьеру в 20 лет.

— Несколько недель назад ты объявила о завершении карьеры. Не хотелось передумать?

— Скажу честно: совсем недавно появилась такая мысль, когда началось обсуждение того, что Россия может вернуться на международные соревнования. Я на секунду задумалась. Но потом поняла — если я уже приняла решение о завершении карьеры, значит, маловероятно, что оно поменяется. Я не вижу смысла его менять. Что сделано, то сделано. Значит, так было нужно. Я особо не жалею. Думаю, это было правильное решение.

— Какая основная причина такого решения?

— Решение я приняла ближе к сентябрю из-за травмы, которую получила в прошлом году перед этапом «Гран-при» в Москве. Я очень долго восстанавливалась, вроде бы получилось, снова начала выступать, но все равно травма мешала. Конечно, нога болела, не давала выступать в полную силу. Вот и приняла решение, что здоровье важнее. Поняла, что не получится радовать публику так, как это было раньше.

— Ты говорила, что близкие уговаривали тебя остаться.

— Не то чтобы уговаривали, просто спрашивали: «Может, ты еще останешься? Еще посмотришь, потерпишь?» Я просто не особо понимала, для чего терпеть, так как мы выступали только внутри страны. И я все-таки решила, что здоровье важнее. Гимнастика рано или поздно все равно закончилась бы. Возможно, позже, если бы не было данной ситуации с недопуском российских спортсменов.

Трубникова является двукратной чемпионкой Юношеских олимпийских игр, двукратной чемпионкой Европы среди юниоров и чемпионкой России-2020 в упражнениях с мячом и лентой.

Дарья Трубникова. «Была мысль продолжить карьеру, когда обсуждали возвращение России». Гимнастка Трубникова — о работе тренером

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