Беременная Маргарита Мамун. Стильное фото

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, вчера родившая ребенка, поблагодарила всех в Instagram и выложила фото, когда она еще была в положении.

— Спасибо большое за поздравления! Нам очень приятно! Не верится, что это мы всего лишь неделю назад, — написала Мамун.

23-летняя гимнастка замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. Они поженились в 2017 году. В том же году она объявила о завершении карьеры.