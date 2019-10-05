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Беременная Маргарита Мамун. Стильное фото

16:33

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, вчера родившая ребенка, поблагодарила всех в Instagram и выложила фото, когда она еще была в положении.

 — Спасибо большое за поздравления! Нам очень приятно! Не верится, что это мы всего лишь неделю назад, — написала Мамун.

23-летняя гимнастка замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. Они поженились в 2017 году. В том же году она объявила о завершении карьеры.

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