Арина Аверина не примет участия в финалах «Гран-при» в Москве

Арина Аверина не примет участия в финалах «Гран-при» по художественной гимнастике в Москве. 21-летняя россиянка в субботу не отобралась в финалы упражнения с лентой.

В субботу она пропустила выступление с булавами в квалификации. До этого пятницу в квалификационных соревнованиях спортсменка была третьей в упражнении с обручем и шестой в упражнении с мячом. Это не позволило ей выйти в финалы в этих упражнениях.