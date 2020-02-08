Арина Аверина не примет участия в финалах «Гран-при» в Москве
21:05
Арина Аверина не примет участия в финалах «Гран-при» по художественной гимнастике в Москве. 21-летняя россиянка в субботу не отобралась в финалы упражнения с лентой.
В субботу она пропустила выступление с булавами в квалификации. До этого пятницу в квалификационных соревнованиях спортсменка была третьей в упражнении с обручем и шестой в упражнении с мячом. Это не позволило ей выйти в финалы в этих упражнениях.
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