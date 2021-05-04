«Кубку Кремля» по пятиборью присвоен статус турнира на Кубок Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присвоении международному турниру «Кубок Кремля» по современному пятиборью статуса соревнования на Кубок Президента Российской Федерации, сообщает Федерация современного пятиборья России на официальном сайте.

В этом году Кубок Кремля по современному пятиборью пройдет 12 сентября. Он состоится уже в десятый раз.

Планируется, что в соревнованиях выступит 12 команд из 12 стран мира, каждая из которых будет состоять из мужчин и женщин. Они выступят в личном первенстве, по итогам которого определятся победители Кубка Кремля, а обладатель Кубка Президента будет назван по наибольшей сумме результатов участников каждой из команд.

— Присвоение нашему традиционному турниру «Кубок Кремля» статуса соревнования на Кубок Президента Российской Федерации — это огромная честь для нас и знак признания заслуг и авторитета Федерации современного пятиборья России, — прокомментировал это событие президент ФСПР Вячеслав Аминов.

В последние годы турнир проходил на площадках ЦСКА — в бассейне, Дворце единоборств и на конно-спортивной базе.