Российские пятиборцы на чемпионате мира выступят под флагом национальной федерации
10:33
Сборная России по современному пятиборью выступит на чемпионате мира в Египте под флагом Федерации современного пятиборья России.
Кроме того, вместо гимна страны будет использован фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
«Российские спортсмены на чемпионате мира будут выступать под флагом Федерации современного пятиборья России и аббревиатурой RMPF (Russian Modern Pentathlon Federation), вместо гимна будет использован фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского», — передает ТАСС слова пресс-службы.
Чемпионат мира пройдет с 8 по 14 июня в Каире.
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