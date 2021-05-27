Российские пятиборцы на чемпионате мира выступят под флагом национальной федерации

Сборная России по современному пятиборью выступит на чемпионате мира в Египте под флагом Федерации современного пятиборья России.

Кроме того, вместо гимна страны будет использован фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Российские спортсмены на чемпионате мира будут выступать под флагом Федерации современного пятиборья России и аббревиатурой RMPF (Russian Modern Pentathlon Federation), вместо гимна будет использован фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского», — передает ТАСС слова пресс-службы.

Чемпионат мира пройдет с 8 по 14 июня в Каире.