Чистякова посвятила победу на Евро недавно умершей матери

Россиянка Анастасия Чистякова, ставшая чемпионкой Европы в смешанной эстафете вместе с Кириллом Беляковым, рассказала, как ей удалось собраться на командный вид после 23-го места в личном турнире.

— Это очень круто, невероятно, у меня столько эмоций! — сказала Чистякова после финиша. — Когда в личном турнире я неудачно выступила в конкуре и получила «баранку», очень расстроилась. Но мне дали второй шанс, и я его не упустила. Это так круто, спасибо Кириллу, мы отличная команда.

— Какие дисциплины понравились больше?

— Мне все понравилось. После прошлого старта поняла, что нужно быть более ответственной, подходить ко всему с холодной головой и не подвести товарища по команде. На комбайн у меня была задача размяться как на полную дистанцию и четко отработать стрельбу. Бег мне поставили, и в нем не сомневались. А вот в стрельбе мешает, что я очень эмоциональная.

— Кому посвятите победу?

— У меня недавно в семье произошла трагедия. Мама мечтала, чтобы я выиграла медаль на этом чемпионате Европы, но ее не стало месяц назад. Мамочка, эта победа для тебя!

Напомним, что ранее сборная России выиграла на домашнем чемпионате Европы в Нижнем Новгороде серебро и две бронзы.