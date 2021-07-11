Российский пятиборец Кирилл Беляков, выигравший вместе с Анастасией Чистяковой смешанную эстафету в последний день домашнего чемпионата Европы, сказал, что в родных стенах побеждать особенно приятно, и объяснил, за счет чего удалось обойти соперников.

— Выигрывать всегда приятно, а дома — вдвойне, — сказал Беляков журналистам. — Отличная организация, отличные болельщики. Спасибо им за поддержку, наверное, благодаря ей мы и взяли золото. Это отличное завершение турнира и подарок Нижнему Новгороду на 800-летие. Посвящаю победу городу и семье.

— Какой вид стал ключевым?

— Мы неплохо прошли фехтование, ровно, заняли второе место. Хорошо провели верховую езду, набрали 299 очков из 300. Думаю, это и были решающие виды. Комбайн уже прошли ровно, удержали преимущество. На последней стрельбе, конечно, переживал, но без этого никуда, я же не робот. Все волнуются. Буду работать над этом. Успокаивал себя сам, слушал внутренний голос. А еще слышал шум трибун, это придавало драйва.

Всего в семи видах программы чемпионата Европы сборная России выиграла четыре медали — золото, серебро и две бронзы.