«На пьедестале в Токио будет тот, кто справится с эмоциями». Итоги Евро-2021 от главного тренера сборной

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев подвел итоги чемпионата Европы, завершившегося в Нижнем Новгороде, и оценил шансы своих подопечных на олимпийские награды.

— Чемпионат Европы получился неоднозначным, — сказал Моисеев. — Хотя даже не в сильнейшем составе команда завоевала достаточно медалей, на мой взгляд. Нужно учитывать, что наши сильнейшие спортсмены не стартовали в личных соревнованиях. Конечно, приятно поставить жирную точку победой в последний день турнира. Как говорится, игра забудется, а счет останется. Я очень доволен молодой Настей Чистяковой, к ней сегодня вопросов нет. Если она будет продолжать в том же духе, мы увидим ее и на этапах Кубка мира, и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. А Кирилл Беляков — уже опытный боец. Сегодня они почти не ошибались, что и привело нас к золоту.

— Какие задачи здесь решали те, кому совсем скоро стартовать в Токио?

— Для них чемпионат Европы был проходящим стартом, один из этапов подготовки к Играм. Последний турнир, где можно что-то подкорректировать, себя настроить, попробовать себя в технических видах — фехтовании, стрельбе, конкуре. Это важно, чтобы качественно выступить на Олимпиаде. У нас есть четкое понимание, что нужно делать, чтобы наши спортсмены поднялись на пьедестал. Вопрос в реализации.

— Чего ждете от Игр?

— И у Гульназ Губайдуллиной, и у Ульяны Баташовой, и у Александра Лифанова шансы на медали примерно одинаковы с конкурентами. Они все в топе, в игре. Все трое имеют хорошую возможность получить награду. Кто лучше справится с эмоциями, тот и будет стоять на пьедестале.

Всего в семи видах программы чемпионата Европы сборная России выиграла четыре медали — золото, серебро и две бронзы.