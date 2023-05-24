У инвалидов отняли флаг России при входе на стадион. Как белорусы защищали честь нашей страны

Российское знамя появилось на церемонии открытия Паралимпиады-2016, несмотря на протесты организаторов.

7 сентября в Рио-де-Жанейро состоялось открытие Паралимпиады-2016. На стадионе «Маракана» появилась 161 делегация стран-участниц, среди которых не было РФ. Россия была отстранена от соревнований из-за доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Международный паралимпийский комитет (МПК) аннулировал заявки 267 наших спортсменов, но не смог отменить на турнире российский флаг.

В знак солидарности с россиянами белорусская команда пронесла флаг РФ на церемонии открытия Игр в Бразилии. Поступок, не санкционированный организаторами соревнований, совершил сотрудник Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, за что впоследствии был лишен аккредитации.

Акция в исполнении Фомочкина получила широкий общественный резонанс. В адрес белорусских паралимпийцев звучали слова благодарности от россиян.

— Мы гордимся, что такие люди есть, — заявила тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Именно люди, которые стоят вне политики. Мы считаем, что этот шаг стоит над политикой. Это человеческий шаг, человеческий поступок. Настолько важный для наших паралимпийцев и для всех нас.

Фомочкин работал начальником отдела зимних видов спорта Минспорта Белоруссии. В прошлом он был мастером спорта СССР международного класса по легкой атлетике и победителем Спартакиады народов СССР-1986.

По словам Фомочкина, увидеть российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио хотела вся интернациональная семья паралимпийцев.

— Герой — Егоров и Кантария, которые водрузили флаг над Рейхстагом, — сказал Фомочкин в эфире канала СТВ. — А я выразил общее решение паралимпийской всей семьи, которое искренне поддержали все. Понимаете, есть политические мотивации, которые не позволяют кому-то выражать это искренне. Выражать общественно это, воочию. Первое поздравление, которое я получил на свой телефон, было от этнического немца, который написал «Спасибо за российский флаг».

Позже Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила, что команда их страны должна была нести большой российский флаг во главе колонны вместе с белорусским, но его изъяли представители МПК.

— У нас было пять российских флагов, — рассказал на пресс-конференции председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель. — Два из них было у Андрея Фомочкина. Когда сборная выходила из подтрибунного помещения, первый флаг изъяли. А когда преодолели всех секьюрити, прошли метров 15, он поднял флаг. Это была поддержка паралимпийской команды, а не политическая акция. Несправедливо, когда без доказательств решаются судьбы. Это нарушение прав человека.

Лукашенко назвал поступок Фомочкина государственной позицией Белоруссии.

«Это наша позиция, государственная позиция, — приводит слова Лукашенко СТВ. — В том числе и президента Белоруссии. Нельзя обижать этих людей, эти люди и так обижены. Потому что они видят наши возможности и, может быть, не совсем могут так, как мы, жить. Но, используя другие компенсаторные природные способности и возможности, они превзошли нас. Ну если мы уже в мире приняли решение позволить таким людям соревноваться, заниматься спортом (а это значит — преодолевать себя, найти интерес в этой жизни). Зачем же мы их гнобим?»

Однако не всем понравилось поведение белорусской делегации паралимпийцев на «Маракане». Английские читатели The Guardian назвали политической акцией инцидент с российским флагом:

«Паралимпиада не могла быть вне политики, увы».

«Если вы не хотите, чтобы это было политикой, то держите флаги протеста дома. Вы здесь, чтобы соревноваться в спорте под своим национальным флагом, а не под каким-то политическим заявлением».

«Здесь видна официальная линия Кремля».

«Паралимпийские игры превратились в настоящие политические игры».

«Еще один олимпийский цирк».

Ряд известных западных изданий выпустили номера с негативными тезисами в адрес Белоруссии и России:

Time: «Всеобщее единение и участие стали темами церемонии открытия Паралимпиады в Рио. Однако жест одной страны напомнил всем о тех, кто в этих Играх участвовать не должен».

Times: «Праздничный дух церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 в Рио был испорчен белорусской командой».

Telegraph: «Церемония открытия Паралимпиады-2016 в Рио дала зрелищный и проникновенный старт Играм, несмотря на пророссийский протест Белоруссии».

В октябре 2016-го бизнесмен Сергей Шмаков вручил Фомочкину сертификат на однокомнатную квартиру в Солнечногорском районе Подмосковья. Стоимость недвижимости, по некоторым оценкам, составляла примерно 3 миллиона рублей.

— Я хочу выразить признательность Андрею Фомочкину за его фантастический поступок, сейчас вся наша страна должна равняться на таких людей, — сказал Шмаков. — Мысль сделать подарок пришла далеко не сразу, дней десять назад подумал, что нельзя это просто так оставить. Раз я строитель, значит, надо по строительству выбирать. Квартира в шикарном жилом комплексе, это не пиар и не реклама — просто от меня лично.