Скандал с украинцами на церемонии открытия Паралимпиады. Что это было?

Руководство Паралимпийского комитета России уверяет, что «конфликт раздут на ровном месте».

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч-ТВ» сообщил о странном поведении украинской делегации на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио. По словам российского журналиста, после парада участников спортсмены из сборной Украины случайно оказались рядом с паралимпийцами из России и приняли решение покинуть мероприятие, чтобы исключить опасное соседство.

— Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась рядом со сборной Украины. Естественно, наши поприветствовали украинскую делегацию, — сказал Губерниев. — А вот дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить! Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить с церемонии. Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти, в данном случае руководителю Паралимпийского комитета Украины. Что вы делаете, безумцы! Вот такая у нас сложилась коллизия. Мне жалко спортсменов. Они ушли с церемонии, чтобы не стоять рядом с русскими. Кто остановит этих маразматиков?

Спорт должен оставаться спортом

— Слава богу, что не все украинцы прислушались к своему руководителю. Некоторые остались рядом с нашими спортсменами на трибунах. Они просто молодцы! Поддерживаю этих ребят, — заключил Губерниев.

Впрочем, глава делегации команды Паралимпийского комитета России Павел Рожков скандальные новости не подтвердил. «Парад атлетов прошел в дружеской атмосфере, — приводит слова Рожкова ТАСС. — Мы по-доброму поздоровались с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем, наши спортсмены шли по параллельным дорожкам, после чего расположились рядом на местах после парада». По словам руководителя ПКР, «конфликт раздут на ровном месте».

— Если бы я комментировал на украинском телевидении церемонию открытия, то никогда бы такого не сказал. Чтобы не разжигать! — отметил в интервью «СЭ» украинский журналист Артем Франков. — Спорт должен оставаться спортом, и ничто не должно мешать российским и украинским спортсменам стоять рядом. Даже если бы это была правда, то я бы не стал об этом говорить, потому что не хочется сводить народы. Но Дмитрия Губерниева я не осуждаю, у каждого свое мнение.

— Надо пригласить украинских паралимпийцев в Россию, чтобы они посмотрели, как наши тренируются. Ведь паралимпийцы — не враги, — считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. — Надо показать им и все рассказать. Я уверен, что после этого никто не отсядет, а, наоборот, будет сам подходить и обниматься. Если говорить честно, то украинские спортсмены накачаны определенной пропагандой. Они неадекватно воспринимают ситуацию. Могут уходить, но я считаю очень позорным вмешивать политику в спорт.

Украинский праздник с американским флагом

Так получилось, что церемония открытия Паралимпиады совпала с торжественными мероприятиями в Киеве в честь 30-летия независимости Украины. Многие известные украинские спортсмены сопроводили эту дату патриотическими постами в соцсетях, легкоатлет Сергей Бубка и футболист Андрей Шевченко в этот день получили ордена. Но отдельные звезды спорта обиделись из-за того, что их не оказалось в списках приглашенных на празднование. Так, первая олимпийская чемпионка в истории страны фигуристка Оксана Баюл накануне объявила об отказе от украинского гражданства, и в день национального торжества выложила фото с американским флагом. «Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой», — написала знаменитая спортсменка.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова тоже не получила приглашения на торжество. «Не знаю, почему меня не пригласили, самой интересно. Возможно, какие-то личные обиды, — приводит слова Клочковой издание «Сегодня». — Не одна Баюл, многие уехали. На прошедших Играх в Токио они выиграли медали за другие страны. Почему так происходит? Наверное, потому что спортсменов забывают у нас в стране. Они становятся ненужными, не находят поддержки. И они уезжают за рубеж».

Одна из версий, почему украинские паралимпийцы в Токио могли напрячься из-за соседства с россиянами, — недавний скандал с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая стала объектом атак украинских радикалов из-за совместного снимка с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиада-2020. После этого Магучих была вынуждена оправдываться и писать сообщение о том, что «враг готов на все». При этом украинскому каратисту Станиславу Горуне, поддержавшему Ярославу, поступали угрозы физической расправы и предложения убраться в Россию.

На Паралимпиаде в Сочи в 2014 году украинская делегация сначала собиралась отказаться от выступления в связи с событиями в Крыму, а потом в знак протеста отправила на церемонию открытия только одного спортсмена. Кроме того, во время церемоний награждения украинские паралимпийцы демонстративно закрывали медали рукой — также в качестве политического жеста против России. Аналогичные акции украинские спортсмены устраивали во время Сурдлимпийских игр 2015 года в Ханты-Мансийске.