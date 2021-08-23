Певица, бывший белорус и вегетарианка. За кого болеть на Паралимпиаде в Токио

Завтра в Токио стартуют Паралимпийские игры, где наша команда выступит впервые с 2012 года.

Последний раз российские паралимпийцы выходили на старт своих главных летних соревнований аж в 2012 году, в Лондоне. На Игры в Рио их не пустили из-за допинговых санкций, а Токио отложили на год из-за пандемии. В итоге получился сумасшедший промежуток в целых девять лет — столько может длиться целая спортивная карьера!

Наша команда в Токио будет представлена солидным составом из 241 спортсмена, которые выступят в 19 видах спорта из 22 возможных. Уже по традиции мы рассчитываем на россыпь медалей и борьбу за высокие командные места. Но главное в соревнованиях паралимпийцев — это судьбы. Мы расскажем о трех спортсменах, но на самом деле любой человек в этой команде достоин как минимум отдельной книги.

Особенно когда многие ждали своего шанса такой безумный срок и именно ради него откладывали завершение карьеры. «СЭ» выбрал трех ярких спортсменов из нашей большой сборной. Хотя болеть в Токио мы, безусловно, будем за всех паралимпийцев из команды ПКР.

Пела с Кабалье и Кормухиной, выиграла конкурс красоты

Людмила Васильева из-за врожденного заболевания перестала ходить в раннем детстве. Но это не помешало ей петь во Всемирном детском хоре под эгидой ЮНЕСКО. Хотя считается, что вокал на коляске — это экстремально сложно, Люда выступала на одной сцене с Монсеррат Кабалье и Дмитрием Хворостовским. А потом, уже будучи взрослой, записывала песни с Дианой Гурцкой и Ольгой Кормухиной. И вообще странно, почему она еще не поп-звезда.

Но в 20 лет в институте Люда попала в секцию фехтования. Этот вид спорта похож на олимпийскую разновидность, только паралимпийцы фехтуют сидя. И соответственно, держать нужную дистанцию и наносить уколы там еще сложнее. Васильева прошла уже две Олимпиады (должна была три, но в Рио никого из российских паралимпийцев не пустили).

А еще она выиграла первый в России конкурс красоты среди девушек на колясках, вышла замуж и воспитывает дочь.

Васильева прошла все стандартные для российского паралимпийца преграды. Она не могла забирать дочь из детского сада, потому что нужен был третий этаж без лифта. Мучилась с парковкой, потому что места для инвалидов рядом с домом регулярно оказывались заняты. Сейчас Люда — победительница и многократный призер чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Европы. Выиграть в Токио будет сложно, но ей ли не знать, что при огромном желании возможно все.

Выиграл шесть Паралимпиад, переехал из Белоруссии

Пловец Роман Макаров — один из самых титулованных в команде. Он шестикратный победитель Паралимпиад, а всего у него медалей с Игр — целых 13 штук! Дебютировал на Паралимпийских играх Макаров еще в 2000 году в Сиднее. Многие его нынешние соперники тогда даже не родились.

Вообще-то, Роман родом из Могилева и до 2010 года выступал за Белоруссию. В родном для Макарова Могилеве — один бассейн на весь город. В плавание его привел отец, тоже инвалид по зрению. Постепенно семья перебралась за лучшими условиями в Минск, а потом и в нашу страну.

В Лондоне-2012 Макаров выиграл золото уже для России, а потом по злой иронии судьбы вместе с остальными россиянами остался без Рио. Буквально на днях Макарову исполнилось 37, для плавания это солидный возраст. Тем не менее на майском чемпионате Европы он выиграл две бронзы, то есть по-прежнему в лидерах. Токио — его последний шанс на паралимпийскую награду.

Стала вегетарианкой, открыла школу плавания

Пловчиха Анастасия Диодорова — из тех, для кого в Токио любой результат кроме победы станет разочарованием. Еще в 18 лет в Пекине Настя выиграла серебро на дистанции 50 м баттерфляем. Спустя четыре года в Лондоне мечтала о золоте, но незадолго до старта заболела пневмонией. На фоне болезни у спортсменки случилось крайнее истощение, в какой-то момент она весила всего 38 кг, но, несмотря на это, стартовала на Паралимпиаде и даже приплыла восьмой.

Шанс всей жизни для Диодоровой должен был быть в Рио-2016. Когда он не сбылся, Настя думала даже закончить карьеру, но в итоге решила дождаться Токио. В промежутке она стала вегетарианкой и открыла свою школу плавания.

Диодорова потеряла обе руки в три года, когда случайно залезла в трансформаторную будку. Поначалу пыталась носить протезы, но постепенно поняла, что без них удобней. Настя научилась делать ногами все: писать, есть и, конечно, плавать. Она окончила школу, бакалавриат и магистратуру, выучила два иностранных языка.

Главная проблема для нее в Токио — отсутствие рядом мамы, которая обычно сопровождает ее на все крупные старты. Но антиковидные меры предельно строгие, исключений нет ни для кого. Даже если тебе нужен родной человек, чтобы помочь надеть гидрокостюм перед стартом.