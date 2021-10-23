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Допинг

Велогонщица из паралимпийской сборной Великобритании получила три года за допинг

09:20

Слабовидящая велогонщица Эрин Макбрайд получила трехлетнюю дисквалификацию после того, как в ее пробе, взятой во время внесоревновательного теста 3 марта 2021 года, был обнаружен запрещенный остарин.

Более полугода, пока шло разбирательство, информация об этом допинговом инциденте была засекречена.

23-летняя Макбрайд в прошлом занималась легкой атлетикой и в 16 лет стала чемпионкой мира среди слабовидящих в беге на 400 метров. В велоспорт она перешла только в этом году, и почти сразу попалась на допинге. Причем, на том же самом препарате, на котором в Токио поймали британского спринтера Чиджинду Уджа.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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