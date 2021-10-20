«Ради золотой медали паралимпийцы готовы на все». Президент федерации футбола инвалидов России — о допинговых скандалах
Основатель и бессменный президент Российской федерации футбола инвалидов Георгий Луначарский объяснил, почему многие паралимпийцы применяют допинг.
— Проблема допинга в паралимпийском спорте по-прежнему актуальна?
— Еще бы! Я же почетный член исполкома Паралимпийского комитета России, участвую в совещаниях, знаю всю эту кухню.
— Тогда с вас подробности.
— Почему наши паралимпийцы ради золотой медали часто готовы на все, включая применение допинга? Да потому что с точки зрения финансового вознаграждения они приравнены к олимпийским чемпионам. Тоже получают 4 миллиона рублей и пожизненную стипендию — 32 тысячи. Плюс квартиры, автомобили, разные льготы.
— Соблазн велик.
— Не то слово! Кто-то употребляет запрещенные препараты втихую — под предлогом хронических болезней и медицинских рекомендаций. А кто-то договаривается с тренером либо врачом.
— И делится с ними призовыми?
— Вполне возможно. Фишка-то в чем? Ты выиграл. Время спустя у тебя обнаружили допинг, отняли медаль, дисквалифицировали. Но! Государство этих горе-спортсменов почему-то не карает. У них не забирают премии, квартиры, машины, сохраняют льготы. Что порождает безнаказанность. Люди не думают о том, что позорят страну, лишают товарищей права участвовать в Играх. На первом плане финансовый интерес. Особенно много грязи всплыло после сочинской Паралимпиады.
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