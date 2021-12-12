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Парсонс переизбран на пост президента Международного паралимпийского комитета

15:30
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Эндрю Парсонс переизбран на пост президента Международного паралимпийского комитета (МПК), сообщили ТАСС в Паралимпийском комитете России (ПКР).

Выборы прошли на генеральной ассамблее организации.

Напомним, что в 2017 году 44-летний Парсонс сменил на посту президента МПК Филипа Крэйвена, который возглавлял комитет с 2001 года.

С 2005 по 2009 год Парсон был президентом Американского паралимпийского комитета, а с 2009 по 2017 год возглавлял Паралимпийский комитет Бразилии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13179471

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Карен Саркисян все материалы автора
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