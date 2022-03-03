Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 13:23

В МПК заявили, что решение отстранить российских спортсменов позволит сосредоточиться на Паралимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов поможет организаторам и участникам сосредоточиться на Паралимпиаде в Пекине.

«Мы хотели, чтобы все сюжеты были о спортсменах, о тех, кто бросил всю свою жизнь на алтарь спорта. Сюда съехались люди со всего мира, чтобы описывать невероятные истории спортсменов.

Важно, чтобы говорили о наследии Игр для данной страны. Надеемся, что решение, принятое сейчас, позволит сосредоточиться на людях, ради которых мы приехали», — приводит ТАСС слова Спенса.

Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако сегодня организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13945335
0

Читайте также

Дана Уайт не даст Махачеву бой за титул
Кто из легионеров покинул РПЛ? Кто остается? Следим, как меняется наш футбол
Секс-символ ММА Ванзант пошутила по поводу перехода в прыжки в воду
Паралимпийский чемпион Терентьев отреагировал на решение МПК не допустить российских спортсменов на Игры
Международный паралимпийский комитет передумал. Россияне и белорусы не выступят в Пекине-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МИД КНР отказался комментировать решение МПК об отстранении россиян от Паралимпиады в Пекине

В МПК заявили, что по отношению к российским паралимпийцам не было агрессии в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости