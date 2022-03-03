В МПК заявили, что решение отстранить российских спортсменов позволит сосредоточиться на Паралимпиаде

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов поможет организаторам и участникам сосредоточиться на Паралимпиаде в Пекине.

«Мы хотели, чтобы все сюжеты были о спортсменах, о тех, кто бросил всю свою жизнь на алтарь спорта. Сюда съехались люди со всего мира, чтобы описывать невероятные истории спортсменов.



Важно, чтобы говорили о наследии Игр для данной страны. Надеемся, что решение, принятое сейчас, позволит сосредоточиться на людях, ради которых мы приехали», — приводит ТАСС слова Спенса.

Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако сегодня организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.